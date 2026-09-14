Президент Финляндии: в стране не будет ядерного оружия в мирное время

Финляндия присоединилась к французскому проекту ядерного сдерживания, но не намерена размещать на своей территории атомное оружие, заявил президент Александер Стубб.
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