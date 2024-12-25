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Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман после фетвы о многоженстве 

Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман после фетвы о многоженстве 

Генеральная прокуратура России внесла представление об устранении нарушения закона председателю Духовного управления мусульман России шейху Равилю Гайнутдину в связи с выпущенным религиозным предписанием, допускающим многоженство.

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