Кая Каллас готова поговорить с Путиным при возможности

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила финской Yle о готовности ответить на звонок Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк.
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