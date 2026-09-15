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Царьград

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Кая Каллас готова поговорить с Путиным при возможности

Кая Каллас готова поговорить с Путиным при возможности

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила финской Yle о готовности ответить на звонок Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк.

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