Недобрый сигнал

Британская Spectra Group сообщила о получении заказа от неназванного члена НАТО на поставку наземных тропосферных терминалов MTTS (Modular Tactical Troposcatter System) американской компании Comtech Telecommunications Corp.
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