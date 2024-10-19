Глава Екатеринбурга Алексей Орлов позвал на прием марафонцев

В завершение недели Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел торжественный прием для Уральских марафонцев, которые в минувшие выходные стали победителями и призерами Московского Марафона – главного марафона страны.
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