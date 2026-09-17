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«Технические» приемы в борьбе с телефонным мошенничеством (при оформлении потребительских кредитов) - достигнут ли желаемый результат?

Анализируются новеллы Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", направленные на предупреждение случаев оформления и выдачи потребительского кредита в отсутствие добровольного согласия клиента: самозапреты в БКИ, "период ожидания" до выдачи денежных средств и пр.

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