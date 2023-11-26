Германская разведка предупредила политиков о возможных звонках Вована и Лексуса

В контрразведке ФРГ полагают, что местным политикам нужно проявлять повышенную осторожность в телефонных разговорах, поскольку они могут стать жертвами розыгрыша со стороны российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).