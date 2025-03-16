Кино: Отказала Абдулову, отомстила Боякову, а замуж вышла за Лимонова: Как живёт звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова

В фильмографии сегодняшней именинницы Екатерины Волковой более 80 работ в замечательных проектах. Актриса воплощает на экране образы женственных и благородных героинь, но при этом признаётся, что в душе она по-прежнему остаётся панком с бритой головой, какой стала после знакомства с Эдуардом Лимоновым.