Кино: Отказала Абдулову, отомстила Боякову, а замуж вышла за Лимонова: Как живёт звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова

В фильмографии сегодняшней именинницы Екатерины Волковой более 80 работ в замечательных проектах. Актриса воплощает на экране образы женственных и благородных героинь, но при этом признаётся, что в душе она по-прежнему остаётся панком с бритой головой, какой стала после знакомства с Эдуардом Лимоновым.
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