Во Франции ужесточат требования для получения вида на жительство

Список профессий, требующих сокращения штата в связи с изменением требований к мигрантам, «с учетом всех уровней квалификации» составило министерство труда Франции, 5 января сообщила министр труда Астрид Паносян в эфире французского телевидения France Télévisions.
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