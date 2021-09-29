Шоколадно – творожный мягкий пирог Ингредиенты: На форму 22-24 см Для шариков из творога: Творог – 250 г Мука – 3 столовые ложки Яйцо – 1 штука или 2 желтка Сахар – 50 г Кокосовая стружка – 40 г Для теста: Мука ~ 150 г Яйца – 3 штуки Сахар – 100 г Ванильный сахар – 1 столовая ложка Соль – щепотка Шоколад – 100 г Какао – 3 столовые ложки Крахмал – 2 столовые ложки Разрыхлитель – 1 чайная ложка Молоко – 100-150 мл Для глазури: Шоколад – 100 г Мед – 20 г Сливочное масло – 15 г Сливки – 40 мл Приготовление: Творог перетереть через сито.