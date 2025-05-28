Законы, вступающие в силу в июне

Первое июня. Банки оштрафуют за пособничество спонсорам экстремистов По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма.
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