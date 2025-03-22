В Чечне сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Тульской области ликвидировали возгорание в частном доме и предотвратили распространение пожара

Несущие службу в составе ВОГ МВД России в Чеченской Республике сотрудники СОП УМВД России по Тульской области лейтенант полиции Юрий Вещуев и капитан полиции Алексей Прохоров везли питьевую воду в автоцистерне к месту размещения отряда, когда на маршруте движения через селение Замай-Юрт заметили зарево и языки пламени в одном из жилых домов.
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