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Катар обвинил израильскую армию в обстреле больниц и гуманитарных миссий

Катар обвинил израильскую армию в обстреле больниц и гуманитарных миссий

Здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке израильской армии.

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Елена Бреслова
«Нападения на гуманитарные учреждения являются явным нарушением международного права, гуманитарных норм и ценностей», и когда жиды считались с чем-то, или с кем-то, кроме себя?! Как лихо погубили наш самолет и отмазались, уроды

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