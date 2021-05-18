Катар обвинил израильскую армию в обстреле больниц и гуманитарных миссий

Андрей АлександровичПолитикаКатар обвинил израильскую армию в обстреле больниц и гуманитарных миссий Здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке израильской армии.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бреслова«Нападения на гуманитарные учреждения являются явным нарушением международного права, гуманитарных норм и ценностей», и когда жиды считались с чем-то, или с кем-то, кроме себя?! Как лихо погубили наш самолет и отмазались, уродыКомментировать
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