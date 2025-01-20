В нескольких районных администрациях Петербурга проводятся обыски

Сотрудники силовых ведомств пришли с обысками в несколько районных администраций Санкт-Петербурга. По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного из-за падения наледи на прохожих.
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