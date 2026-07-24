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Царьград

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Трагедия на Севане: найдено тело 31-летнего мужчины

Трагедия на Севане: найдено тело 31-летнего мужчины

На территории зоны отдыха «Кокобело», расположенной на озере Севан, было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.

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