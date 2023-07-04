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Монтаж модульной котельной в Подольске завершится в ближайшие дни

Монтаж модульной котельной в Подольске завершится в ближайшие дни

РИАМО - 4 июл. В Подольске на улице Почтовой в рамках масштабной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжается строительство котельной.

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