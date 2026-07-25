Private Forecasters Warn "New Heat Event" Will Target US East Coast Folks across the Mid-Atlantic are enjoying a welcome stretch of mild weather today, with temperatures in the 70s following several rounds of extreme heat earlier this month that sent temperatures into the 90s and even into the triple digits.
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