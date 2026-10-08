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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» исправил ошибки Казани - «+14» в матче с «Пармой»

«Зенит» исправил ошибки Казани - «+14» в матче с «Пармой»

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат«Зенит» - «Парма» - 99:85 «Зенит» обыграл «Парму» со счётом 99:85 и несколько подсластил горькую пилюлю после разгромного поражения в Казани (60:95).

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