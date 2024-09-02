Абхазия заявила, что намерена вступить в ООН

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лина любимцева

А США нужно из СБ ООН исключить, поскольку они провокаторы и инициаторы всех конфликтов в Мире. Агрессоры!! Какая может быть безопасность с их участием?!!.. Сомнительно изначально было, а потом и вовсе СПЛЫЛО!!... Кроме того, вся Западная Европа находится под американской оккупацией и принуждением в интересах США. НАТО только прикрытие оккупации!! Почему об этом никто не говорит?