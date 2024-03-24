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Аргументы и Факты

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На сайте «Миллион призов» москвичи могут сделать пожертвование пострадавшим

На сайте «Миллион призов» москвичи могут сделать пожертвование пострадавшим

Москвичи могут использовать баллы, полученные за участие в городских проектах, в качестве пожертвований в помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холл» и их семьям, сообщили организаторы акции «Миллион призов».

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