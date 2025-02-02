в час икс они исполнят свой гимн. А те, кто их упорно и нагло завозит, имена которых известны, но не озвучиваются Думой, ещё сыграют свою опасную роль.

АЗ

Андрей Зарубкин

Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских!