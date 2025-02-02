Сергей Вредников. Внутренние враги России завозят в страну большое количество диких азиатских радикалов, которые ждут только команды для начала террористических действий.
Толпы ваххабитов по всей России ждут только команды – адвокат
Комментарии
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Надежда Белугина
в час икс они исполнят свой гимн. А те, кто их упорно и нагло завозит, имена которых известны, но не озвучиваются Думой, ещё сыграют свою опасную роль.
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20 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских!
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15 час.
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