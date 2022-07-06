В Германии поддержали переход Хорватии на евро

Переход Хорватии к евро поддержали в парламенте Германии, 6 июля сообщает DPA. Парламент большинством голосов одобрил межфракционное заявление о соответствии Хорватии необходимым критериям для введения единой европейской валюты, сообщает агентство.
Переход Хорватии к евро поддержали в парламенте Германии, 6 июля сообщает DPA. Парламент большинством голосов одобрил межфракционное заявление о соответствии Хорватии необходимым критериям для введения единой европейской валюты, сообщает агентство.
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