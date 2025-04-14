В Тюменской области инспекторы ПДН в преддверии юбилея службы провели «День профилактики»

В преддверии 90-летия со дня образования службы по делам несовершеннолетних инспектор ПДН ОП №2 (дислокация село Юргинское) межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» Мария Старикова и активисты «Движения первых» провели «День профилактики» и посетили семьи, стоящие на учете.