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В НАТО уверены, что русские ФАБы кардинально изменят лицо конфликта в Украине

В НАТО уверены, что русские ФАБы кардинально изменят лицо конфликта в Украине

В НАТО уверены, что русские ФАБы кардинально изменят лицо конфликта в Украине Ирэн ОрлонскаяБлагодаря использованию российских фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (ФАБ с УМПК), военные эксперты из разных стран обратили на них свое внимание.

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