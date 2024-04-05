В НАТО уверены, что русские ФАБы кардинально изменят лицо конфликта в Украине Ирэн ОрлонскаяБлагодаря использованию российских фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (ФАБ с УМПК), военные эксперты из разных стран обратили на них свое внимание.
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