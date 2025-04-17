Не доверяет казахскому следствию: Адвокат раненого русского мотоциклиста обратился к министру МВД

Адвокат пострадавшего опасается предвзятого отношения местных следователей к своему клиенту.Интересы русского гражданина Александра Ярцева, на которого было совершено нападение на автомобильной заправочной станции, представляет адвокат из Шымкента Закир Асадов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии