Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов

Avia.pro - Новости Почему все больше медицинских работников - мигрантов, а их доля среди студентов медицинских вузов России стремительно растет, а русских медиков становится все меньше? "Где русские фамилии?" Подписчик решил записаться в поликлинику, но увидев список врачей понял, что он не в России Сверху нас уверяют, что в России есть нехватка медицинских специалистов всех уровней из-за сложной демографической ситуации.