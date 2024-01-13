Театр абсурда
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Театр абсурда

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Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов

Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов

Avia.pro - Новости Почему все больше медицинских работников - мигрантов, а их доля среди студентов медицинских вузов России стремительно растет, а русских медиков становится все меньше? "Где русские фамилии?" Подписчик решил записаться в поликлинику, но увидев список врачей понял, что он не в России Сверху нас уверяют, что в России есть нехватка медицинских специалистов всех уровней из-за сложной демографической ситуации.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Увы, всё действительно ещё хуже, чем мы видим! Для следующего примера посмотрите список профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Москвы и других крупных городов. Боюсь, что обстановка с мигрантами гораздо хуже! Подмосковные города уже стали центрами диаспор. Даже в местных подразделениях МВД та же ситуёвина ... Пушкино например. Все сферы контролируются армянской диаспорой - МВД, здравоохранение , торговля, бизнес, криминал ...
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