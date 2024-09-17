В Вельске пенсионерка попала в больницу после наезда автомобиля

ДТП произошло накануне, 16 сентября, в 13:45 напротив дома 22 корпус А по улице Конева Мужчина 1966 года рождения на автомобиле Datsun on-Do ехал задним ходом по прилегающей территории и сбил пешехода — женщину 1947 года рождения.