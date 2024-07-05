Кирилл Царёв: Брокерский рынок для физических лиц должен быть понятен и прозрачен

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка выступил на сессии Финансового конгресса Банка России Брокерскому рынку в России нужно быть прозрачным и понятным, а розничным инвесторам необходимо находиться под защитой.
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