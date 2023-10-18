В Астрахани пройдут открытый турнир по кикбоксингу и выставка военной техники

29 октября в 10:00 на территории спортивно-зрелищного комплекса «Звёздный» состоится открытый турнир по кикбоксингу, посвященный памяти кавалера двух орденов мужества, обладателя крапового берета Руслана Примова.
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