Замминистра обороны Горемыкин вблизи передовой наградил бойцов ВДВ

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в зоне специальной операции наградил военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.
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