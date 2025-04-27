Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Эта категория граждан снова может рассчитывать на льготный автокредит Минпромторге планируют вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщает источник со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
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