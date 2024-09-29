Станкович заявил, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за малого числа ударов

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после поражения в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" заявил, что его подопечные не уступали в желании добиться успеха своим соперникам.
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