SpaceX отправит на Луну посадочный модуль для изучения поверхности

Лунный посадочный модуль Nova-C может быт отправлен на Луну в ближайшие недели. На его борту находится оборудование НАСА для исследования поверхности спутника Земли вблизи южного полюса, а также частные грузы.
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