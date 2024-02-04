SpaceX отправит на Луну посадочный модуль для изучения поверхности

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Лунный посадочный модуль Nova-C может быт отправлен на Луну в ближайшие недели. На его борту находится оборудование НАСА для исследования поверхности спутника Земли вблизи южного полюса, а также частные грузы.