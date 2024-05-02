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Бег по стене поможет людям на Луне избежать проблем со здоровьем

Бег по стене поможет людям на Луне избежать проблем со здоровьем

Исследователи давно доказали, что низкая гравитация пагубно влияет на здоровье человека: происходит перераспределение жидкости в организме, из-за чего страдает сердечно-сосудистая система, снижается минеральная плотность костной ткани, повышается риск переломов и образования камней в почках.

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