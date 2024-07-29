Медведица и ее семья посетили базу отдыха в Зейском районе

Недавно на одной из турбаз в Зейском районе был замечен внезапный визит семейства медведей. Медведица-самка и ее медвежонок прибыли на базу отдыха "Ямайка", расположенную недалеко от села Николаевка, чтобы полакомиться спелой вишней.