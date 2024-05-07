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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» – явный фаворит ответной игры с «Боруссией» за 1.49. На выход парижан в финал ЛЧ дают 1.65

«ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Дортмунде завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

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