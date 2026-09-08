«Красный флаг помог, но больше помогли инженеры Mercedes-AMG»: Оруджев — об Антонелли в Монце

Mercedes-AMGРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился впечатлениями от работы Mercedes-AMG на Гран При Италии «Как прорыв Антонелли? Класс! Да, красный флаг помог, но больше помогли инженеры Mercedes-AMG, что такую машину построили.