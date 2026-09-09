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Культуромания

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Премия «Ясная Поляна» объявила финалистов номинации «Современная русская проза»

Премия «Ясная Поляна» объявила финалистов номинации «Современная русская проза»

Стали известны произведения, вошедшие в короткий список претендентов литературной премии «Ясная Поляна» в 2026 году.

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