Над администрацией Бахмута подняли флаг России в память о погибшем военкоре Владлене Татарском

Пригожин заявил, что город «юридически» находится под контролем российских силБойцы ЧВК «Вагнер» водрузили флаг России над зданием администрации Бахмута (Артемовска), на триколор нанесена надпись в память о погибшем военкоре Владлене Татарском (Максиме Фомине).