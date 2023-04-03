Над администрацией Бахмута подняли флаг России в память о погибшем военкоре Владлене Татарском

Пригожин заявил, что город «юридически» находится под контролем российских силБойцы ЧВК «Вагнер» водрузили флаг России над зданием администрации Бахмута (Артемовска), на триколор нанесена надпись в память о погибшем военкоре Владлене Татарском (Максиме Фомине).
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