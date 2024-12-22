«Звездные войны» озолотили создателя: прибыли космические

Пять лет назад, в декабре 2019 года, на экраны вышел последний фильм серии «Звездные войны». Этот завершающий эпизод трилогии с бюджетом в 275 миллионов долларов собрал около 1 миллиарда долларов, сообщает издание «Ведомости».