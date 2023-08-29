НИКИТА МИХАЛКОВ: ЕСТЬ ДВА ВЫХОДА ИЗ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

© PETROV SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ЛЮБОВЬ БЕЛИКОВА То, что сегодня происходит на Украине, – реализация давних планов противодействия Запада Русскому миру, и у Москвы изначально было всего два выхода из этой ситуации, полагает народный артист, режиссёр и продюсер Никита Михалков.