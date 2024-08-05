Почему Соловьева обвинили в поддержке ВСУ, а Подоляку назвали бандеровцем. Подробности самого громкого скандала этого лета

ВН Валерий Николаевич Думаю, причина словесных поносов Соловьева в том, что он очень зол, что у него отняли не хилые домики на озере Комо и, будучи обязанным быть ярым пропагандистом на ТВ, понимает, что вернуть эту недвижимость ему не позволят. А, вообще, как он эти домики приобрел?

ХА Харченко Александр Подоляка нужно постоянно доказывать свою лояльность, а Соловьёв тянет на старых заслугах