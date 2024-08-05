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Почему Соловьева обвинили в поддержке ВСУ, а Подоляку назвали бандеровцем. Подробности самого громкого скандала этого лета

Почему Соловьева обвинили в поддержке ВСУ, а Подоляку назвали бандеровцем. Подробности самого громкого скандала этого лета

В сети продолжаются "разборки" между известным военным экспертом с украинскими корнями Юрием Подолякой и журналистом Владимиром Соловьевым.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Думаю, причина словесных поносов Соловьева в том, что он очень зол, что у него отняли не хилые домики на озере Комо и, будучи обязанным  быть ярым пропагандистом на ТВ, понимает, что вернуть эту недвижимость ему не позволят. А, вообще, как он эти домики приобрел?
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6 час.
ХА
Харченко Александр
Подоляка нужно постоянно доказывать свою лояльность, а Соловьёв тянет на старых заслугах
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2 час.
Андрей Тихонов
Они оба два гандона, один своего пидора сыночка на СВО не отправляет и дачку в Италии не продаёт, и средства бойцам на СВО не отправляет, а второй переобувшийся бандеровец, по нему четвертачок плачет...хохлы и жиды маскируются...
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1 час.

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