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До смерти доведет. Сливочное масло может серьезно навредить

До смерти доведет. Сливочное масло может серьезно навредить

Ученые провели новое исследование, изучающее качество жизни при употреблении разных масел. Они выяснили, что большое количество сливочного масла в рационе идет не на пользу, а наоборот, может стать причиной преждевременной смерти человека.

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