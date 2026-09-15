Мужчине грозит 6 лет за кражу телефонов из магазина электроники в Дербышках

Жителю Казани грозит срок за кражу в магазине электроники в Дербышках Как рассказали в МВД по РТ, в июне неизвестный выломал входную дверь в магазине электроники в Дербышках, разбил витрину и украл 12 мобильных телефонов.
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