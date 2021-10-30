Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату.
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