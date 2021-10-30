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Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что мир может повторить судьбу Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату.

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