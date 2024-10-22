Индия и Китай пытаются восстановить доверие — командующий армией Индии

Индия и Китай начали восстанавливать доверие по вопросу территориального спора в Ладакхе, странам придется успокаивать друг друга, заявил командующий армией Индии генерал Упендра Двиведи 22 октября, сообщает Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии