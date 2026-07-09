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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе, Дембеле, Олисе, Браим, Хакими – в стартовых составах Франции и Марокко на матч 1/4 финала ЧМ

Сборные Франции и Марокко назвали стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026 . Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

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