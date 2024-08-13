Опыт в Охране Труда.

С 7 по 9 августа на базе ПУ ´Бобруйскгаз´ состоялось практическое семинар-совещание по вопросам охраны труда и пожарной безопасности и обсудив:Для участников семинара были проведены практические занятия:А так же была организована экскурсия по производственной базе ПУ ´Бобруйскгаз´ .