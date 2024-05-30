Казахстан планирует наладить поставки конины и меда в Европу

Также планируется обсудить вопросы поставок свинины и мяса птицы из стран ЕС.В ходе двусторонней встречи на международной выставке «Interfood Astana» министр сельского хозяйства Республики Казахстан договорился о проведении технического анализа возможностей открытия европейского рынка для казахстанской мясной, медовой и молочной продукции, включая сублимированное молоко и другие позиции.