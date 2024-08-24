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Мигранты, убившие подростка в Челябинске, просятся на свободу

Мигранты, убившие подростка в Челябинске, просятся на свободу

Рассказываем, какое решение 21 августа вынес суд. Очередное заседание областного суда, в котором обвиняемыми выступают несколько мигрантов, убивших русского школьника около челябинского торгового комплекса "Космос", состоялось 21 августа.

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